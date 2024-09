Vilen Künnapu maalide vägi annab energiat

Viljandis Rüki galeriis on veel 14. septembrini avatud arhitekti ja kunstniku Vilen Künnapu näitus "Anne ja antennid", mis pakub värvide kaskaadi ja perfektselt timmitud proportsioonidega arhitektuurseid installatsioone. Need mõlemad Künnapu loomingusuunad on tegelikult osa tervikust, millega ta oma müstilist ilmavaadet tutvustab. Tugevaid emotsioone pakkuv väljapanek kutsub süvenema kunstniku loomingu tagamaadesse.