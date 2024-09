JUHTKIRI Regionaalne palgalõhe tuleb kokku tõmmata

Kohal endal ei ole häda midagi. See, et me oleme tagapool Tallinnast, Harjumaast ja Tartumaast on loogiline ja praktiliselt paratamatu. Küsimus pole mitte kohas, vaid palgasummas.

Nagu eilses Sakalas kirjutasime, on Viljandimaa keskmine palk 1666 eurot. Eesti keskmine on samas 2007, Tallinnas 2339, Harjumaal 2233 ja Tartumaal 2039. Seega on meie vahe esikohaga 673 eurot. Meist tagapool on vahed aga nii tillukesed, et jäävad tihti statistilise vea piiresse. Näiteks viiendal kohal olev Järvamaa jääb Viljandimaast maha vaid viie euroga, pingerea viimane Valgamaa aga 152 euroga.