80. korda peetava lastejooksu ajaloos on ligi 30 000 osalejat, päikest ja rahet

Eeloleval laupäeval tuleb 80. laste Paala järve jooks. Foto on tehtud sellekevadiselt, 79. jooksult.

Aastakümneid igal kevadel ja sügisel Viljandis peetud laste Paala järve jooksu, mille on võitnud palju nüüdseks nimekaid sportlasi, on tulnud ära jätta ainult ühe korra – siis, kui koroonaviirus oli halvanud kogu maailma. Ükski ilm pole aga takistuseks olnud, sadagu taevast rahet või kütku päike nagu praepannil. Sel laupäeval on 80. kord.