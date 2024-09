Hallistes alustas tänavu kooliteed üks laps

Kooli direktor Merle Hüva sõnul annab selliseks lootuseks alust Halliste ja Õisu lasteaia lasterohkus. Samas nentis vallavanem Imre Jugomäe, et suurt kindlust lasteaialaste hulk siiski ei anna. "Rahvastikuregistri järgi oleks ka tänavu pidanud minema Halliste kooli 10-11 last," põhjendas ta. Alles mais kinnitatud kooli arengukava järgi oleks pidanud Halliste koolis alustama seitse last.