Rubiini platsi elustajad korraldavad peo

Kevadel alustatud õppe- ja arendusprojekt, mille abil loodetakse platsile elu ja tegevust tuua, on projektijuhi Kristina Libe sõnul ühe etapiga lõpule jõudnud: valmis on saanud lillekastid, lõppemas on lava ehitus ja laupäevaks peaksid valmis saama ka pingid. Kõik see, mida Maaülikooli maastikuarhitektuuri tudengid on platsile kavandanud, pole mõeldud valmis saama kindlaks tähtajaks. "See on eksperimentaalne olukord, kogemust ju pole, mis sellel platsil hästi töötaks," ütles Libe.



Laupäevase programmi panevad kokku kultuurikorraldajad Karoliine Lisette Kõiv ja Siim Rammul ning kavva on nad valinud lõbusaid koguperemänge ja võistlusi. Uhiuuel laval saavad esimestena esineda Simone Minn duo, Mara On The Moon ja rütmikad DJ-d. Silmaringi avardavad ajaloo- ja kirjandusminutid. Päeva juhib Mathias Kübar.



Keskpäeval algav kogukonnapäev kestab südaööni ning tulnuile pakuvad head-paremat kohalikud toitlustajad.



Nagu Sakala on varem kirjutanud, alustasid projekti eestvedajad mittetulundusühingust Linnaelu ettevalmistusi Rubiini platsi ümberkujundamiseks rohkem kui aasta tagasi. Aktiivsed noored kirjutasid projekti koos Viljandi Avatud Noortetoaga ning maastikuarhitektuuri tudengitele otsustati anda võimalus koostada platsi eskiislahendusi. Tänavu 1. juunil korraldati Rubiini platsi arenguvõimaluste avalik arutelu ja jõuti järeldusele, et sinna tuleks luua kogukonna noortele ja vanadele sobiv kokkusaamise paik. Õppe- ja arendusprojektile on õla alla pannud Erasmus+ programm. 6300 euroga toetab seda Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur, 10 000 euroga kultuuriministeerium, 2000 euroga Eesti Kultuurkapital ning 1000 euroga Viljandi linnavalitsus, kelle projektitoetus aitas ellu viia eskiiside loomise õppeprotsessi.



8. juulil andis linnavalitsus Rubiini platsi koos Arkaadia aiaga esialgu üheks kuuks tasuta Linnaelu kasutusse. Kasutusluba on pikendatud ja viimasel istungil otsustas linnavalitsus, et see kehtib 30. septembrini.