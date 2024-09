HELMEN KÜTT Raske aja eelarveotsused säästsid pensionäre

Viimased aastad pole Eesti inimestele just palju häid uudiseid toonud, kuigi õnneks jagub ka neid. Eesti elu on kulgenud kriisist kriisi. Raske taagana on juba mõnda aega meie kõigi kohal rippunud teadmine, et pandeemia, energiakriisi, pika majandussurutise ning Ukraina sõja ja järsult halvenenud julgeolekuolukorra tõttu on riigieelarve sügavas miinuses.