Linn asus jälle spordihoone kohviku pidajat otsima

Linna haldusameti juhataja Andres Mägi on oma sõnul hiljuti saanud telefonikõnesid ja kirju neljalt spordihoone kohviku ruumidest huvitatult. "Täitsa uskumatu olukord. Teeme väikse konkursi ja vaatame, kas need, kes ruumide kohta uurinud on, tegelikult ka huvitatud on," rääkis ta.