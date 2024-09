REPLIIK Tuhat ja kolm võõrast

Karuputk tuleb muidugi esimesena meelde, aga tema pole kaugeltki ainus. Kanada kuldvits vallutab hoogsalt niitmata rohumaid ja tõrjub väiksemaid liike välja. Vooljas pargitatar kuulub maailma saja kõige agressiivsema taimeliigi hulka ning on meilgi võetud looduslikku tasakaalu ohustavate liikide nimistusse.

Kaunite ja eksootiliste taimede puhul enamasti ohtu ei taju – nad on ju nii ilusad! Pargitatar näiteks aga on nii jõuline taim, et võib juurestikuga tungida läbi asfaldi ja lõhkuda isegi drenaažisüsteemi.