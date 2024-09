Viljandimaa kodutud loomad saavad uue varjupaiga

Linnapea Johan-Kristjan Konovalovi sõnul on uue loomade varjupaiga ehitus tähtis nii Viljandi linnale kui tervele maakonnale. "Hättasattunud ja koduta loomadega tegelemine on omavalitsuse ülesanne nii linnas kui ka valdades ja mul on väga hea meel, et Viljandimaal tegeletakse sellega edaspidi ühisel jõul. Rajame uue hoone, mis on energiasäästlik ja pakub nii loomadele kui ka nende eest hoolitsevatele inimestele nüüdisaegseid olmetingimusi," ütles ta.