GALERII Viljandi HC proovis hooajaeelset mänguvormi koduse karikaturniiriga

«Esimese emotsiooni pealt võiks öelda, et paari nädala pärast teeks uuesti sellist turniiri,» vastas Viljandi HC peatreener Marko Koks küsimusele, kuidas ta ettevõetuga rahule jäi, ent lisas kärmelt, et reaalsuses pole see siiski võimalik, sest kohe hakkab võistlushooaeg pihta. Küll oli Soome klubi juba varakult järgmisekski aastaks kutse saanud. «Soomlastega oli konkreetne jutt ja sai kutse edastatud, et äkki siis järgmisel aastal samal ajal panevad selle turniiri endal kalendrisse. Sellel satsil on kõva nimi ja kui meid on juba kaks, on sinna ümber kordades lihtsam tiime leida.»