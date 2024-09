JUHTKIRI Vastastelt kingitusi ei võeta

Hiina ja veel mõni seesugune jäävad omaette kategooriasse. Hiina juhid ei mõtle kindlasti meiega sama moodi ning isegi kõike muud kõrvale jättes on Hiinast kui Ukrainat rünnanud Venemaa toetajast saanud meie vaenlase sõbrana meile vaenulik riik. Samas pole see säärasel tasemel vaen, mis nõuaks kõigi poliitiliste sidemete läbilõikamist. Võiks isegi väita, et suhtlemine Hiinaga on hädavajalik, et veenda teda oma seisukohti üle vaatama.