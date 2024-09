VOOTELE PÄI Vastulause Kadri Paasile: usuasju lahendame taktitundeliselt ja intelligentselt, mitte kisa ja nõiajahiga

Paas lihtsalt ei oska vahet teha sellel, et meie vaenlaseks on Moskva Patriarhaat, mitte siinsed kogudused ja kümned tuhanded õigeusklikud. Ka tasub küsida, kelle huve teeniks selles protsessis riigi rolli alavääristamine.

Alustuseks peame mõistma fakti, et Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik (MPEÕK) ja selle kogudused koondavad enda alla üle saja tuhande õigeuskliku, sealhulgas sadu liikmeid Viljandimaal. Lisaks teame, et hingerahu ja kogukonna toetust otsivad ja leiavad MPEÕK alla kuuluvatest kogudustest ka paljud siia sõja eest põgenenud ukrainlased. Me ei saa üleöö hakata käsitlema neid inimesi terroristidena, sest mingi papp Moskvas on lõpuni radikaliseerunud.