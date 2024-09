Paavel rääkis Sakalale, et niipea kui lagunenud, kuid suurepärases asukohas hoone müüki tuli, oli otsus tehtud: selle peavad nad elukaaslasega ostma.

"Arvestame, et hoone korrastamine nõuab väga palju raha ja aega," lausus Paavel ning rääkis, et püüab Viljandis viibida nii sageli kui võimalik ja siin elavad tema vanemad. Ta ei välistanud, et naaseb perega kunagi päriselt Viljandisse, kui ei soovi enam suurt aeda harida.