Eesti naiskond lõpetas koondisesuve kaotusega Sloveeniale

Koondise edukaim mängija oli Miilen 11 punktiga. Nagu ta mängujärgses intervjuus nentis, ei mõista ta, kuidas sellisesse kaotuste auku on satutud. "Alates sellest Läti mängust, mis oli augusti alguses, oleme mingis augus olnud – ei ole ühtegi võitu saanud. Ma lugesin kokku, et see aasta oleme reaalselt saanud kolm-neli võitu terve suve peale. Kuidagi see säde on kadunud."