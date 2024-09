Viljandi piirilt avastatud üllatuskalmistult on välja tulnud üle 70 haua

Osteoarheoloog Martin Malve sõnas esmaspäeva lõunal, et need numbrid on esialgu pigem arvamuslikud ja arvutuslikud. Kui otse tulevase tee alla jäävad hauakohad on lahti kaevatud ja kõik haualohud täpselt ära märgitud, siis töömaalt välja ulatuvat matmisala on püütud kaevata lahti sedavõrd palju, et aru saada, kus on kalmistu piirid.