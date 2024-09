Juhtkiri Koolikell on kõlanud

Viljandis on üle pika aja esimene aasta, kui esimesse klassi minejate koolikoha pärast polnud vaja võidelda. Õigemini koolikoha oleks linna laps saanud kindlasti, aga varasematest aastatest tuntud muret, et Kesklinna kool Uueveskil peab umbes klassitäiele lastele ütlema, et nood sinna ei mahu, seekord polnud.