Põhja-Sakala opositsioon usub, et tal on vallavanema tagandamiseks hääled koos

Vallavolikogu esimehe Aino Viinapuu sõnul otsustab selle küsimuse volikogu eestseisus ning otsuseni on veel aega. Umbusaldajate endi andmetel on neil vallavanema tagandamiseks vajaminevad hääled koos.

Nüüdseks ligi kaks aastat ametis olnud vallavanem Karel Tölbi jaoks on see Põhja-Sakala vallas teine umbusaldusavaldus. Küsimusele, kas see on valla üsna marulist ja erilist poliitilist olukorda arvestades tema enda hinnangul juba või alles teine umbusaldus, vastas Tölp, et pole sel moel olukorrale mõelnud. "Igaüks teeb oma tööd," ütles ta opositsiooni tegevuse kohta.