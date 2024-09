Marko Tiitus valiti Euroopa evangeelsete kirikute presiidiumisse

Marko Tiitus ütles oma sõnavõtus, et ta esindab Euroopa seda osa, kus kogetakse päevast päeva, et rahu, õiglus, demokraatia ja inimõigused, nagu sõna-, mõtte- ja usuvabadus, pole sugugi enesestmõistetavad. "Peame kirikutena tegema kõik selleks, et oma doktrinäärseid ja ajaloolisi erimeelsusi kõrvale jättes töötada ja palvetada ühiselt vaba, demokraatliku ja ühtse Euroopa nimel. Seetõttu on meie osaduskonnal täita suurem roll kui kunagi varem."