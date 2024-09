Viljandi Paalalinna kooli Ib klassi lapsed, kes olid vanematele juba lehvitanud ja koha oma esimeses klassiruumis sisse võtnud, kinnitasid, et nad teavad hästi, mis koolis saama hakkab. Loomulikult hakatakse õppima matemaatikat, eesti keelt, kehalist kasvatust, muusikat ja loodust. Võistlustel käiakse ka ning õpitakse inglise keelt.

Lapsed arvasid, et koolis on ilmselt põnevam käia kui lasteaias, kuid veidikese valjuhäälse arutluse järel nentisid, et ka lasteaias oli päris vahva.