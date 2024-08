Laupäeval esitles Anu Raud ERM-i Heimtali muuseumis järjekordset raamatut "Päevalill ja torupill", mis kõneleb aastakümnetetagusest ajast. "See pealkiri on ühest rumalast laulust tulnud," tähendas ta muigamisi. "Ma ei saa ütelda, millisest – see on nii rumal."