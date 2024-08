"Kuigi see jääb alla riiklikule keskmisele, siis muutus võrreldes eelmise aastaga oli väga sarnane," lausus statistikaameti sotsiaalstatistika tiimijuht Eveli Voolens ja ütles, et kui maakondade palkasid võrrelda, võib öelda, et teises kvartalis oli Viljandimaal palk kõrgem kui enamikus teistes maakondades. Tallinnas oli keskmine palk 2339 eurot, Harju maakonnas 2233 eurot, Tartu maakonnas 2039 eurot, Harju maakonnas ilma Tallinnata 1876 eurot ning sellele kohe järgneski Viljandi maakond.