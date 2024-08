Viljandi gümnaasiumi õpilased ja õpetajad kõndisid juba neljapäeva hommikul korvpalliväljakule, et oma kooliaasta avatuks kuulutada. Paljud teised aktused on maakonnas nädalavahetusel ning esmaspäeval algabki kool. Viljandi gümnaasiumile toob uus aasta peale uute õpetajate ja õpilaste päeva hilisema alguse: see algab nüüd kell 8.50.