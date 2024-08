Viljandi uus patrullitalituse juht politseimajor Maido Kolk rääkis Sakalale, et seda ta ei karda, et Viljandimaal igav võiks hakata. Elanikke on siin küll tublisti vähem kui Tartus või Tartumaal, aga paha peale minnakse siingi ning pigem on siin tarvis mõelda, kuidas vähesedki väljakutsed ära katta.