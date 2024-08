Füüsikust metsamees on istutanud ligi 30 000 puud

Meelis Reinarti juurde sõites avastan end mõttelt, et niiviisi metsade vahel elaval inimesel ei olegi ju muud varianti kui tegelda metsaga, sest muidu tegeleks mets temaga. Väikese arvutamise peale sõnab Reinart, et elu jooksul on ta istutanud oma 30 000 puud ja uue elu kasvama pannud ligi 30 hektarile. Seetõttu on ka igati loomulik, et aasta metsamajandaja ja Maalehe lemmiku tiitel tänavu just temale osaks said.