Kas mul on see raha välja käia? Kas mu keeleoskus on küllalt hea? Kas ma oma sõpradest ilma ei jää, kui peaksin siin kooliaastat kordama jääma? Need on sageli esimesed küsimused, mis tekivad koolinoorel, kui sugeneb kihk minna aastaks mõnda teise riiki vahetusõpilaseks.