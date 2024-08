VILJANDI VEEKESKUS Poliitikud ei tea, mida spaahotelli arendajale vastata

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalovi meelest tuleb esmalt teha kehtivale lepingule audit, et aru saada, kas poliitilise tahte korral on seda üldse võimalik veel pikendada. See on riigihanke konkursi korras sõlmitud leping linna, valla ja arendaja vahel ning ühe korra on kaks osalist juba nõustunud spaahotelli rajamise tähtaega kaks aastat edasi lükkama.