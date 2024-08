Esimene sügiskuu tõotab alata palavalt

Ilmataat on varemgi vimkasid visanud ning õhutemperatuuri ka tarkusekuul üle 30 pügala kergitanud. Seda on juhtunud korra: 1992. aasta 1. septembril mõõtis Tõravere ilmajaam maksimumiks 30,2 ja Ülenurme ilmajaam 30,3 kraadi.

Aasta kõige hilisem aeg, mil õhutemperatuur on kerkinud vähemalt 25 kraadini, on olnud 20. september. Sel kuupäeval 2018. aastal mõõdeti Võrus 25,7 ja Valgas 25,6 kraadi. Aasta kõige hilisem aeg, mil õhutemperatuur on kerkinud vähemalt 20 kraadini, on olnud 15. oktoober. 2018. aasta 15. oktoobril mõõtis Valga ilmajaam päeva tipuks 20,1 kraadi.