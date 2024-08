Päästeamet manitseb muinaslõkke süütamisel ettevaatusele

Muu hulgas nendib päästeamet, et kindlasti peaks tule juures olema kas pangetäis vett või liiva või tulekustuti, et tuli vajadusel kustutada. Samuti peab lõkkease korralik olema ja selle ümbrusest tuleks eemaldada süttida võiv materjal.

Muinastulede öö kodulehel on Viljandimaal avalike üritustena kirjas muinastulede öö Oiu sadamas ja Arumetsa puhkekülas. Mõlemad asuvad Võrtsjärve kaldal ning Oiu sadama korraldajad on teada andnud, et kuigi lõke süüdatakse kell 20.30, oodatakse külalisi sinna kanti juba päeval.

Muinastulede öö on kord aastas augusti lõpus. Lõkked süüdatakse, meenutamaks ajaloolisi mereäärseid märgu- ehk iilastulesid. Muinastulede öö kodulehel on kirjas, et tänapäevastel rannalõkete süütamise suvelõpuüritustel, mis on paari aastakümnega kanda kinnitanud, luuakse mööda randa ühiselt lõkete kett ning edastatakse positiivseid sõnumeid. Samuti on traditsioon levinud siseveekogude kallastele.

OHUTUS

Päästeamet manitseb muinastuld süüdates tähelepanu pöörama ohutusele. Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale pinnasele ning hoia lõkkeaseme ümbrus süttivast materjalist puhtana. Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit. Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega. Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või et lõkkesuits ei häiriks naabreid. Jälgi, et lõke oleks hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Vähim ohutu kaugus on lõkke puhul kaheksa meetrit. See on umbes 10–13 täiskasvanud inimese sammu. Hea meeleolu loomiseks piisab ka väiksest lõkkest. Tähtis ei ole lõkke suurus, vaid meeleolu, mida lõke loob. Nii lõkke tegemisel kui grillimisel hoia käepärast esmased kustutusvahendid, näiteks pangetäis vett, liiva või tulekustuti. Tuld ei tohi jätta hetkekski järelevalveta. Lõkkemeistrina kanna hoolt selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud. Jäta taevalatern lennutamata. See üürike ilu on lahtise tule tõttu väga ohtlik ja lisaks ka keskkonda reostav. Lõkketegemise, grillimise ja muude tuleohutusküsimustega võib helistada riigiinfotelefonile 1247. Allikas: päästeamet