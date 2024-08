Tulevase Viljandi elurajooni alt välja tulnud üllatuskalmistult on leitud üle 20 haua

Malve oli just lõpetanud 21 hauakoha mullale märkimise, aga talle oli üsna selge, et see pole kogu kalmistu. Neljapäeval sõlmis arheoloogilist uuringut pakkuv firma Viljandi linnavalitsusega kokkuleppe, et vana kalmistut tuleb kahes suunas edasi uurida, kuni kõik hauaplatsid on leitud.