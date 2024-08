Anu Raud esitleb Heimtali muuseumis oma uut raamatut

Anu Raud on ise selle raamatu kohta öelnud: "Ma kirjutan toonastest inimestest ja sündmustest, nagu neid täna mäletan. Loodan, et minu eakaaslased leiavad mu raamatust mõndagi tuttavat ja noortele tuleb see oma silmaga mittenähtud aeg ehedalt silma ette." Kunstnikuna on tal oskus ka kirjasõnas kujutada olnud elu ja inimesi justkui värviliselt – värvides ja mustrites.