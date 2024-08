Kümme suve rivis olnud Mulgimaa peremäng otsib uut hingamist

See ülesvõte on tehtud läinud laupäeva peremängu ajal Karksi kandis Lopa-Lauri talus.

Kümnel suvel on mängitud Mulgimaa peremängu, mille ajal on olnud nädalavahetustel võimalik uudistada Karksi, Halliste, Tarvastu, Paistu ja Helme kihelkonna vahvaid paiku, maitsta kohalikke maitseid ning leida kaasavõtmiseks ehedat käsitööd või toodangut. Tänavune mäng lõppes eelmisel nädalavahetusel. Järgmisel aastal ootavad ees muudatused, sest huvi ettevõtmise vastu on algusaastatega võrreldes kahanenud.