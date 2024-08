Gümnasistide maalilaagri tööd jõuavad näitusele

«Ilm oli enamasti kiuslikult muutlik, kuid selle võrra said maalijad rohkem kogemusi,» lausus Runing. «Loominguga tegelemise nädala vältel muutusid õpilased julgemaks ja vilunumaks. Kordagi ei kuulnud me neilt nurinat.»

Runingu sõnul analüüsiti laagris valminud töid iga päeva lõpus ning selline tagasiside on õppimiseks ja arenguks hästi vajalik. «Saab näha, kuidas keegi teine on leidnud värvitoone või osanud üldistada, kuulda, mida igaühe pildil võib õnnestumisteks pidada, ja poole laagri pealt juba ise oma töö kohta teistele rääkida, kuidas see valmis ja mis eriti hästi õnnestus,» kõneles ta.