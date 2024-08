Enneolematult suurel evakuatsiooniõppusel tuuakse suur seltskond lõunaeestlasi Viljandimaale

Õppusest nimega Lõuna Sild võtavad osa viis maakonda: Tartu-, Põlva-, Võru-, Valga- ja Viljandimaa. Nagu nentis Lõuna päästekeskuse juht Tagne Tähe, pole Eestis varem nii suurt evakuatsiooniõppust olnud. "Paraku on sõjaoht viimastel aastatel ida suunalt kasvanud ja seetõttu peame valmistuma kõige tõsisemaks stsenaariumiks," nentis ta. "Lõuna Sild annab nii evakueeritavatele kui ka evakuatsiooni läbiviijatele väga väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, et sellega arvestada."

Õppusel osalejatele pakutakse ühtlasi elanikkonnakaitse koolitust, mille osana jagatakse soovitusi, kuidas ise erinevateks kriisideks paremini valmis olla, ning teadmisi evakueerumise kohta. "Evakueeruda on vaja olukordades, kus paigalejäämine on inimesele eluohtlik," rääkis Tähe. "Seetõttu tuleb reaalses ohuolukorras evakuatsioonikorraldusse suhtuda väga tõsiselt. Igaühel tasub läbi mõelda, kas ja kuidas on tal ja ta perel võimalik omal jõul minna sugulaste või sõprade juurde. Riik peab tagama transpordi ja evakuatsioonikoha neile, kellel pole võimalik ise kuhugi liikuda." Lisaks korraldab Eesti Punane Rist õppusel osalejatele esmaabikoolitust.