Taas tuleb kultuurireis «Kunst kodust kaugemal»

Korraldaja, Johann Köleri fondi juhatuse liige Aate-Heli Õun meenutas, et 2019. aasta 24. aprillil sõitis bussitäis kultuurihuvilisi Viljandist Tallinna, sest oli tulnud kutse Kadrioru kunstimuuseumisse Johann Köleri elu ja loomingu täiemahulise albumi esitlusele. Veel sama aasta 3. augustil oli kultuurireisi huviks gruusia kunstniku Niko Pirosmani erandlik ja lummav looming Mikkeli muuseumis, samuti tutvuti Arvo Pärdi keskusega Laulasmaal. Sestpeale tegid lõpu reisipäevadele epideemiakartus, nakkus- ja agressioonioht ning hinnatõusud.

«Aeg läheb ja viimane võimalus on tegutseda,» märkis Õun. «Otsustav eeltöö on tehtud uueks kultuurireisiks. Juba 21. kord, juba 21. septembril, laupäeval kolmekümnekesi kultuurireisile!»

Kavas on uudistada limnoloogiakeskuse järvemuuseumi Võrtsjärve ääres, tutvuda kunstnik Edgar Valteri rohke loominguga ja Pokumaaga Urvastes ning käia Vastseliina piiskopilinnuses, sealses keskaja elamuskeskuses, teeliste kabelites ja linnuse kõrtsis (ettetellitud toiduga lõunaks). Tagasiteel on peatus Mõniste talurahvamuuseumis.

Ta lisas, et täpsustatud reisikava ja osalustasu kohta on andmed saadaval Viljandi linnaraamatukogu infoletis alates 30. augustist. Sealsamas on ka reisile registreerimine, mis kestab 16. septembrini.