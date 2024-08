GALERII Lidl barrikaadis omavoliliselt bussipeatuse

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase sõnul oli Reinu tee bussipeatus sellises seisus olnud juba mõnda aega, tema teada paar nädalat. "Arvasime, et ju on tegemist ajutise olukorraga. Et seal hakkab toimuma miski, mis bussipeatuses ootajaid võib ohustada," põhjendas ta, miks omavolitsemisse ei sekkutud. Bussipeatuse omanik on Viljandi linnavalitsus.