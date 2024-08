Neli päeva võrri sadulas. Balti keti vanatehnikasõidu staariks kujunes Võhma punnvõrrimees

Kolonni lähetas 21. augustil teele Eesti Vabariigi president Alar Karis. Teekonnal tehti 12 näitust, millest üks, 21. augusti õhtul, oli Viljandis. Automoto.ee foorumis kirjutas üks osalejatest, Eesti vanatehnika klubide liidu juhatusse kuuluv Indrek Sirk, et sõidu staar oli Võhma mees Janek Lindau. "Ühel hetkel saime kõik aru, kui märgiline see on mitte ainult Janeki, vaid meie kõigi jaoks, ning alates teisest sõidupäevast saabus ja lahkus Janek igas näitusekohas marulise aplausi saatel. Kuuekohalise hinnalipikuga Bentley või Packard ei olnud selle ürituse staarid – selleks oli Riga 13 ja tagasihoidlik Janek Lindau, kes pälvis kõigi sügava austuse."