RAIN PALMISTE Eesti elu läheb paraku üha kallimaks

Järgmise aasta juulist tõuseb käibemaks veelgi. Jõuame sedasi Euroopa riikide arvestuses jagama kuuendat kuni kaheksandat kohta. Meist ettepoole jäävad sellised riigid nagu Taani, Rootsi ja Norra. Soome tõstab samuti käibemaksu, täpsemalt 25,5 protsendi peale. Et oleme mingil põhjusel end alati võrrelnud Soomega, siis käibemaksu puhul on seal üks aga. Nimelt toidule kehtib Soomes märgatavalt madalam käibemaksumäär, kui on üldine baasmäär. Mingil põhjusel on Soome riigile oluline, et toit oleks kättesaadavam ja vähem maksustatud kui nutitelefon, jalgratas või käekell. Lisaks on ajakirjandus kajastanud, et tavamääralt viiakse ka mähkmed ja naiste hügieenitarbed madalamale määrale. Mis põhjusel Eesti valitsus seda ei tee?