JUHTKIRI Laena ikka oma rahvalt

Üks paljudest kummalistest otsustest, mida Eesti Vabariigis on aastate jooksul langetatud, on see, et omaenda kodanikelt ei ole riik seni laenu võtnud ehk siis jaeinvestoritele riigi võlakirja pakkunud. Samas on see võrdlemisi tavaline finantsinstrument paljudes maailma riikides.