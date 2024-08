PIIRKONNAPOLITSEINIK KAIRE TEAS Koolitee aitavad turvalisemaks muuta lapsevanema õige eeskuju ning koos temaga ohutu liiklemise harjutamine

Koolitee aitavad turvalisemaks muuta lapsevanema õige eeskuju ning temaga koos ohutu liiklemise harjutamine. Lapsele ei maksa rõhutada seda, kus ja millal on jalakäijal eesõigus. Oluline on talle ette näidata, mismoodi käivad ohutu liiklemine ja teistega arvestamine. Laps õpib eelkõige sellest, mida ta kõrvalt näeb, ning seetõttu on laste liikluskäitumisele suur mõju ka teistel täiskasvanutel peale vanemate.

Liiklemine nõuab keskendumist ja tähelepanu. Tasub meeles pidada, et tee ületamine on alati seotud riskiga. Tähtis on lapsele selgitada, et sõidukijuht ei saa sõidukit hetkega pidama, kuid tema jalakäijana saab enne sõidutee ületamist korraks peatuda, vaadata ja veenduda, ega ühelt või teiselt poolt tule sõidukeid või kas need on seisma jäänud.