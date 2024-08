Lahkus kauaaegne koorijuht ja kirikumuusikute õpetaja

"Kui on ilus kontsert, siis oled nagu allikaveega puhtaks pestud. Laulud koos naiskooriga Iris olid eriti olulised, sest kes lauldes palvetab, palvetab mitmekordselt," on Välba öelnud. Nii meeskoor Sakala kui naiskoor Iris jõudsid tema hinnangul kõrgele muusikalisele tasemele.

Et toetada kirikumuusikute tegemisi ja koolitust, loodi kultuuriakadeemia eelkäija kultuurikolledži juhi Enn Siimeri ettepanekul ja Taimi Välba juhtimisel 1994. aastal kooli- ja kirikumuusika õppetool. Selle loomisest ja tööst kirjutas Välba 2007. aastal raamatu "Kantorikoolitus Viljandis". Nüüdseks on see akadeemias tegevuse lõpetanud. Välba ise on avaldanud rõõmu, et Viljandis lõpetanute diplomitööde-missade videosalvestistega saab endiselt tutvuda usuteaduse instituudi raamatukogus.