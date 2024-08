Kümme kunstnikku avavad ühise näituse

Näituse pressiteate kohaselt on kõige rohkem eksponeeritud maale, sest osa kunstnikke, nagu Priit Pangsepp, Evi Kaur ja Enno Allik, on pikal loometeel truuks jäänud just maalimeediumile. Akvarellist ja kalligraaf Malle London kujundas aastakümneid linnakunstnikuna Viljandi üldilmet, teatrikunstnik ja maalija Kersti Rattus on teinud suurte festivalide lavakujundusi ning graafik Mare Hunt illustreerinud raamatuid. Kai Mägedi tunneb huvi maalimise vastu. Mitmekülgne Veera Lauk on rõhutanud natuurist joonistamise naudingut, õppinud konstruktor-modelleerijana on ta loonud omalaadseid nukke ja rõivaid. Meelik Mälksoo on graafiliste tehnikate katsetaja ning Riina Eigi on jaganud end kunsti ja luule vahel.