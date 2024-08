Viljandi haigla naistekliinik sai uue elutähtsa seadme ja on avardanud sünnitusabi valutustamise võimalusi

Nagu rääkis Viljandi haigla naistekliiniku juht Diana Vanaveski, kogus Sünnitusmajade Fond "Jõulutunneli" saatega annetusi, et soetada Eesti sünnitusosakondadesse elustamislaudu, ning lahkete annetajate abiga saigi teiste seas Viljandi haigla kingituseks elustamislaua. See jõudis kohale juulis, misjärel said haigla töötajad ka väljaõppe. Vanaveski sõnul on see väga moodne meditsiinitehnika ja nüüd saab haigla vastsündinule vajaduse korral veelgi paremini abi pakkuda.