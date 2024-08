"Prillipood on vist ka sama ja apteek ning Rademar ..." täiendas kunsti- ja kontoritarvete kaupluse pikaaegne müüja Terje Põld keskuse algusajast tegutsejate nimekirja. Küll aga on Brigitta Äris selle enam kui 25 aastaga muutunud augustikuine müük. Kui kunagi telliti kooliaasta eel aluste viisi õppetööks tarvilikke vahendeid ja päevikuid oli valida virnade kaupa, siis nüüd on kõike seda alles jäänud paari riiuli jagu.