Viljandi patrullitalituse šeff: purjus ukrainlastele mõjub kainestavalt see, kui teha juttu väljasaatmiskeskusest

Viljandi politseijaoskond sai uue patrullitalituse juhi augustis. Politseimajor Maido Kolk on tartlane ja käib tööle sealt. Tema kodumaja eest Viljandisse Pargi tänavale on täpselt 75 kilomeetrit. Viljandis tööl käimiseks ostis ta isegi elektriauto, sest tal on kodumaja katusel päikesepaneelid. "Arvutasin, et muidu oleks igas kuus kulunud kütuse peale 350 eurot. Nüüd sõidan oluliselt odavamalt ja sageli üldse tasuta."