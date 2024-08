Mööblinappus jätab Viljandi vallavanema üksi vanalinna suurde majja

"Vallavanem on see kapten, kes lahkub laevalt viimasena," lausus Viljandi vallavanem Alar Karu muigamisi selle kohta, et tema on tõenäoliselt viimane, kes praegu veel Viljandi vanalinnas tegutsevasse vallamajja tööle jääb. Viiratsis vast valminud hoones talle veel tööruumi pole, sest mööbel pole kohale jõudnud, aga kõik ülejäänud vallavalitsuse töötajad peaksid uue nädala alguses juba seal töötama.