Spordinädal kutsub kogu Eestit liikuma

23.–30. septembrini taas asetleidev spordinädal pakub üle 1000 liikumisvõimaluse nii algajatele kui ka harrastajatele. Spordinädala juhatab sisse 1. septembril algav sammukogumise kampaania "Tõmbame käima!", millega on oodatud liituma kõik soovijad ning mis on kõigile jõukohane võimalus regulaarse liikumisega alustamiseks. Kõik liikumisentusiastid on oodatud ka ise spordinädalal ettevõtmisi algatama ja neid programmi lisama.