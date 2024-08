JUHTKIRI Seitse korda mõõda ...

Nõnda on üks ohutussaar seal mõistlik: see annab lootuse elusalt ja tervena üle ristmiku jõuda. Ainult et praegune lahendus kahe ohutussaarega tundub veidi pentsik ning nagu laupäevases lehes jutuks oli, seisavad bussid Tartu tänavale keerates silmitsi tõigaga, et nad ei pruugi sealt liikluseeskirja rikkumata minema pääseda. Kui bussijuht lihtsalt ei mahu vasakpööret tegema, siis on halvasti. Kui peab kuidagi üle ohutussaare sõites edasi liikuma, siis ei ole hästi, aga see oleks üleelatav. Samas näitas Sakalal abis käinud bussijuht, et see pole sugugi lihtne ülesanne. Seni lubatud parempööret tehes peab bussijuht aga lootma, et vasakpoolses reas ei oota oma võimalust kaks-kolm sõiduautot, mis peaksid hakkama tandemis tagurdama, et bussile ruumi teha.