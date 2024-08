Centrum saab kolmnurkse kuue

"Omal ajal, kui ta tehti, oli ta väga moodne," nentis Maisa ning rääkis, et aastaid arutati, milline peaks olema Centrumi uus välimus. Otsingute märksõnad olid tema sõnul "nüüdisaegne" ja "väljapeetud", kuid seejuures oli tingimuseks, et juures oleks enda eripärane nüanss. Kaaluti erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, näiteks fassaadi katmist plaatidega, ning lõpuks jõuti otsusele, et hoone põhilahendus, kuju ja värvitoonid jäävad samaks. Lahenduse tuumaks on Maisa sõnul tumehall kolmnurkne komposiitmaterjal. "Kolmnurklahendus eelkõige seetõttu, et fassaadiplaat mängib valgusega: hoone on eri nurkade alt ja päeva eri aegadel eri tooni."