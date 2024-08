AJAKAVA Viljandi gümnaasium annab aktuste avapaugu juba enne tarkusepäeva

Viljandi valla haridus- ja kultuuriosakonna juht Evelyn Härm ütles, et vald ei ole koolidele aktuse pidamise päeva koha pealt suuniseid andnud ning koolid kogukonna traditsioone silmas pidades valinud selle ise. Uus kooliaasta toob Viljandi valda, Heimtali kooli ühe klassi juurde. Lisaks ei alusta osa koole tehnoloogiaõpet mitte oma koolis, vaid Vana-Võidus Viljandi kutseõppekeskuses, mis on Härmi sõnul suur proovikivi. "Alustame kahe uue koolijuhiga, koolidel on neli uut õppejuhti ja uusi õpetajaid. Nagu ikka: kõik on uus septembrikuus," lausus ta.