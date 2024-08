Nädalavahetuse kuumus lihaletis end tunda ei andnud

Küsimusele, kuidas Jaani lihapoel suvel läinud on, vastas Roslender, et müügis pole suvi üllatusi pakkunud. Ta oli küll lootnud, et ehk folgifestival toob Viljandis äkilise tõusu, ja igaks juhuks paremini valmistunud, aga käive oli olnud tavapärane. Küll aga olevat Jaani lihapoele uusi toredaid kundesid tekkinud. "Näiteks oli ettevõtte jaoks tänavu esmakordne see, et Jaani lihapoe leidsid üles mitu tänavatoitlustajat. Seda pole varem olnud, et pikal toidutänaval leidub mitu klienti, kes meid on järsku avastanud."